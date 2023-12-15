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В Днепре из-за ДТП в час пик парализовало проспект Яворницкого (ФОТО)

Сегодня 18:58
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В Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП километровая пробка.

Новости Днепра про В Днепре из-за ДТП в час пик парализовало проспект Яворницкого (ФОТО)

Вечером 15 декабря, как раз в час пик, проспект Яворницкого застрял в машинах.

Образовалась большая пробка по проспекту Яворницкого в сторону железнодорожного вокзала от перекрестка с улицы Половицкой из-за ДТП.

По возможности выбирайте другой маршрут.

В Ситуационном центре говорят, что машину уже убрали, но движение немного усложнено.

В пробке застрял и общественный транспорт.

Новости Днепра про В Днепре из-за ДТП в час пик парализовало проспект Яворницкого (ФОТО)

Это уже не первое ДТП за этот день, в результате которого образуются огромные пробки. Ранее на Запорожском шоссе через фуру было частично парализовано движение по дороге. А с утра маршрутка врезалась в рекламный щит. Водитель не справился с управлением из-за гололеда.

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Новости Днепра про В Днепре из-за ДТП в час пик парализовало проспект Яворницкого (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре из-за ДТП в час пик парализовало проспект Яворницкого (ФОТО)Русский

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