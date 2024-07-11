В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графики

В четверг 11 июля с 00:00 до 24:00 будут действовать ограничения потребления электроэнергии. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы – три очереди.
Сегодня свет у абонентов частных энергетических компаний планируют отключать таким образом.
Графики отключений:
Вне графиков отключать свет будут в связи с проведением плановых работ по адресам:
С 08:00 до 18:00:
С 08:00 до 20:00:
По состоянию на 07:15 применяется отключение 1, 2 и 5 очереди.
За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А список адресов можно получить на официальном сайте компании.
Отключение света у абонентов ДТЭК будут происходить согласно установленному графику «светло-серых» стабилизационных отключений.
Ознакомиться с ними можно в чат-ботах компании: Viber, или Telegram. А также на официальном сайте.
В ДТЭК сообщили, что возможные переключения линий, которые могут длиться 30-40 минут — это может приводить к смещению графика. Переключения производятся в серой и светло-серой зонах.
Также на странице Facebook компании напомнили о том, что означают новые светло-серые графики.
Графики включают светло-серые зоны, которые могут увеличить продолжительность возможных отключений до 7 часов подряд для предотвращения перегрузок и аварий.
Обратите внимание! В течение суток могут происходить изменения в графиках в зависимости от потребления – его роста или убыли.
Напомним, вчера мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.
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