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В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графики

Сегодня 07:14
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В Днепре 11 июля графики отключений действуют на протяжении всех суток.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графики

В четверг 11 июля с 00:00 до 24:00 будут действовать ограничения потребления электроэнергии. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы – три очереди.

Сегодня свет у абонентов частных энергетических компаний планируют отключать таким образом.

Абонентам ЦЕК

Графики отключений:

  • 1 очередь:
    — с 05:00 до 10:00;
    – с 16:00 до 22:00.
  • 2 очередь:
    — с 05:00 до 10:00;
    – с 16:00 до 22:00.
  • 3 очередь:
    — с 00:00 до 05:00;
    — с 10:00 до 16:00;
    – с 19:00 до 23:00.
  • 4 очередь:
    — с 00:00 до 05:00;
    — с 10:00 до 14:00;
    — с 16:00 до 19:00;
    – с 22:00 до 24:00.
  • 5 очередь:
    — с 05:00 до 10:00;
    — с 14:00 до 19:00;
    – с 22:00 до 24:00.
  • 6 очередь:
    — с 00:00 до 05:00;
    — с 10:00 до 16:00;
    – с 19:00 до 24:00.

Вне графиков отключать свет будут в связи с проведением плановых работ по адресам:

С 08:00 до 18:00:

  • проул. Лиственный: 19-А.

С 08:00 до 20:00:

  • ул. Бориса Кротова: 22-Д;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 116-А, 118-А.

По состоянию на 07:15 применяется отключение 1, 2 и 5 очереди.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А список адресов можно получить на официальном сайте компании.

Абонентам ДТЭК «Днепровские электросети»

Отключение света у абонентов ДТЭК будут происходить согласно установленному графику «светло-серых» стабилизационных отключений.

Ознакомиться с ними можно в чат-ботах компании: Viber, или Telegram. А также на официальном сайте.

В ДТЭК сообщили, что возможные переключения линий, которые могут длиться 30-40 минут — это может приводить к смещению графика. Переключения производятся в серой и светло-серой зонах.

Также на странице Facebook компании напомнили о том, что означают новые светло-серые графики.

Графики включают светло-серые зоны, которые могут увеличить продолжительность возможных отключений до 7 часов подряд для предотвращения перегрузок и аварий.

  • Серая зона: 4 часа без света;
  • Белая зона: 2 часа со светом;
  • Светло-серая зона: 3 часа возможного отключения.

Обратите внимание! В течение суток могут происходить изменения в графиках в зависимости от потребления – его роста или убыли.

Напомним, вчера мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графикиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графикиРусский

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