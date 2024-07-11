В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графики

В Днепре 11 июля графики отключений действуют на протяжении всех суток.

В четверг 11 июля с 00:00 до 24:00 будут действовать ограничения потребления электроэнергии. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы – три очереди.

Сегодня свет у абонентов частных энергетических компаний планируют отключать таким образом.

Абонентам ЦЕК

Графики отключений:

1 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

– с 16:00 до 22:00.

— с 05:00 до 10:00; – с 16:00 до 22:00. 2 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

– с 16:00 до 22:00.

— с 05:00 до 10:00; – с 16:00 до 22:00. 3 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 16:00;

– с 19:00 до 23:00.

— с 00:00 до 05:00; — с 10:00 до 16:00; – с 19:00 до 23:00. 4 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 14:00;

— с 16:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 00:00 до 05:00; — с 10:00 до 14:00; — с 16:00 до 19:00; – с 22:00 до 24:00. 5 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

— с 14:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 05:00 до 10:00; — с 14:00 до 19:00; – с 22:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 16:00;

– с 19:00 до 24:00.

Вне графиков отключать свет будут в связи с проведением плановых работ по адресам:

С 08:00 до 18:00:

проул. Лиственный: 19-А.

С 08:00 до 20:00:

ул. Бориса Кротова: 22-Д;

просп. Богдана Хмельницкого: 116-А, 118-А.

По состоянию на 07:15 применяется отключение 1, 2 и 5 очереди.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А список адресов можно получить на официальном сайте компании.

Абонентам ДТЭК «Днепровские электросети»

Українська Русский

Автор: