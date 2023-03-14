В Днепре из-за аварийных работ частично отключили воду и тепло

На 6 утра в связи с проведением аварийных работ по ул. Гали Мазуренко, 1 прекращено водоснабжение в домах по следующим адресам:
Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.
Из-за порывов в домах по ул. Гладкова, 25 и ул. В. Чапленко, 29 перекрыта подача тепла жильцам этих домов. Теплоснабжение возобновится после ликвидации аварии.
Ночью работники КП «Теплоэнерго» завершили ликвидацию порыва теплосети. Уже восстановлена подача тепла в дома № 34, 34а, 35 по ул. Князя Владимира Великого и дом №6 по ул. Ярослава Мудрого.
Также возобновлено водоснабжение на ул. Калиновая, 49-51. По этому адресу ЖЭК проводил работы на внутридомовых сетях.
Проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.
Кроме того, в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.
Отключения электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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