В Днепре из-за аварийных работ частично отключили воду и тепло

Сегодня, 14 марта, в Днепре из-за аварийных работ частично отключили воду и тепло.

На 6 утра в связи с проведением аварийных работ по ул. Гали Мазуренко, 1 прекращено водоснабжение в домах по следующим адресам:

ул. Гали Мазуренко;

ул. Веселая;

ул. Михайлова;

ул. Сержанта Андрющенко;

переулок Васильевский, 1-12;

ул. Индустриальная;

ул. Симиренковская.

Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.

Из-за порывов в домах по ул. Гладкова, 25 и ул. В. Чапленко, 29 перекрыта подача тепла жильцам этих домов. Теплоснабжение возобновится после ликвидации аварии.

Ночью работники КП «Теплоэнерго» завершили ликвидацию порыва теплосети. Уже восстановлена подача тепла в дома № 34, 34а, 35 по ул. Князя Владимира Великого и дом №6 по ул. Ярослава Мудрого.

Также возобновлено водоснабжение на ул. Калиновая, 49-51. По этому адресу ЖЭК проводил работы на внутридомовых сетях.

Проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Кроме того, в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

Отключения электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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