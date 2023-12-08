В Днепре из списка «Почетных граждан города» вычеркнут двух известных деятелей: о ком идет речь

Оба деятеля «Почетные граждане города Днепропетровска» и известные советские политики. Ранее горожане публиковали петицию, в которой призвали лишить этого звания Брежнева. Тогда в горсовете заявили, что не могут это сделать, ведь, по сути, такого звания уже не существует, так как с 2017 года выдающихся фигур нашего города называют «Почетными гражданами Днепра».
Относительно лишения звания «Почетный гражданин» Щелокова просьб не поступало. Но Николай Онисимович Щелоков – советский государственный деятель, министр внутренних дел СССР, генерал армии, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, поэтому тоже подпадает под «вычеркивание» вместе с Брежневым.
Как говорится в тексте проекта решения, обоих деятелей лишат этого звания учитывая письмо от Украинского института нацпамяти, который предоставил соответствующую рекомендацию.
Следует отметить, что сначала за это решение должны проголосовать депутаты, а затем подписать городской голова.
Леонид Брежнев был «Почетным гражданином Днепропетровска» с 1978 года. Это звание ему присвоили значительный вклад в развитие Днепропетровска.
Брежнев родом из Днепродзержинска, ныне – Каменское. Являлся Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР, участником Великой Отечественной войны. В послевоенные годы возглавлял областной и городской комитеты Компартии Украины.
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