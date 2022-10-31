В Днепре из соображений безопасности приостановилось движение троллейбусов популярного маршрута

В департамерте транспорта Днепровского горсовета сообщили об изменении движения троллейбусов маршрута №6.
В целях безопасности приостанавливается движение троллейбусов, который курсируют на жилмассив Приднепровский и через Южный мост.
Троллейбусы 6 маршрута будут двигаться от пл. Соборная пер. Добровольцев – Набережная Победы, (район Южного моста).
Относиться ли это к маршруткам и автомобильному транспорту не уточняется.
upd: Появилась информация о том, что движение маршруток 18 и 134 через Южный мост также приостановлено.
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