В Днепре из школы эвакуировали детей, есть информация о минировании: что произошло на самом деле

В Днепре из одной из школ Индустриального района были эвакуированы дети.

В пятницу, 6 сентября, в соцсетях появилась информация о минировании школы на ж/м Левобережном. На видео, которое публиковали в телеграм-каналах, было видно, что детей эвакуировали на улицу.

Как сообщила Днепр Инфо представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник, сообщений о заминировании к правоохранителям не поступало.

Однако спикер сообщила, что на территории школы в Индустриальном районе была обнаружена подозрительная сумка. На место выезжали следственно-оперативная группа отделения полиции и взрывотехники. При обследовании опасных предметов не обнаружено, в сумке были вещи.

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