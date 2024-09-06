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  • В Днепре из школы эвакуировали детей, есть информация о минировании: что произошло на самом деле

В Днепре из школы эвакуировали детей, есть информация о минировании: что произошло на самом деле

Сегодня 12:23
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В Днепре из одной из школ Индустриального района были эвакуированы дети.

Новости Днепра про В Днепре из школы эвакуировали детей, есть информация о минировании: что произошло на самом деле

В пятницу, 6 сентября, в соцсетях появилась информация о минировании школы на ж/м Левобережном. На видео, которое публиковали в телеграм-каналах, было видно, что детей эвакуировали на улицу.

Как сообщила Днепр Инфо представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник, сообщений о заминировании к  правоохранителям не поступало.

Однако спикер сообщила, что на территории школы в Индустриальном районе была обнаружена подозрительная сумка. На место выезжали следственно-оперативная группа отделения полиции и взрывотехники. При обследовании опасных предметов не обнаружено, в сумке были вещи.

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