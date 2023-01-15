В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)

Уже больше суток идет поисково-спасательная операция на месте прилета ракеты в Днепре. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, работы ориентировочно продлятся еще до 3 ночи. Чрезвычайники и коммунальщики будут работать до последнего. На данный момент судьба 33 человек до сих пор неизвестна.

Вечером председатель Днепропетровского облсовета сообщил, что известно о 30 погибших и 75 травмированных. 39 человек удалось спасти. Окончательные результаты этого теракта мы узнаем позже. Однако, несмотря на большое количество горя, сегодня произошло несколько маленьких чудес.

Женщина выжила на кусочке уцелевшей кухни

Мама украинского военного чудом выжила в разрушенной квартире. Максим о том, что его мама может быть жива, узнал из видео в соцсетях. Его квартира находилась на 9 этаже разрушенного дома. Мама чудом выжила на кусочке кухни, который уцелел после удара. Женщину привалило бетонной плитой. Сейчас она находится в больнице.

Женщину вытащили живой, хотя она провела под завалами 20 часов

27-летняя женщина провела под завалами более 20 часов. Спасатели говорят, что при таких разрушениях и холоде на улице выжить почти невозможно, но она уцелела. К сожалению, судьба ее годовалого сына и мужа неизвестна.

Спасатели снимали с дома кота, который провел ночь сам в разрушенной квартире

Чрезвычайщикам удалось спасти кота, который ночь в поврежденном доме. За Кузю сильно переживала ее владелица. Кошечку заметили на кондиционере возле одного из окон. Пушистик не давалась в руки спасателям и прыгнула с 6 этажа. Животное видимо потратило все свои жизни, но выжило.

Трогательные кадры опубликовали днепряне в соцсетях.

Из дома удалось спасти… шиншиллу

Кроме котиков из дома чрезвычайники спасали шиншиллу. Сначала жители Днепра подумали, что это кролик, но маленький пушистик оказался шиншиллой.

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