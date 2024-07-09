В Днепре из подъезда многоэтажки украли чугунные батареи

Сегодня, 9 июля, около 1 часов ночи на спецлинию позвонили жильцы дома на улице Павла Чубинского и сообщили, что неизвестные залезли в подъезд и стали выносить чугунные батареи. Когда люди их заметили, мужчины скрылись в неизвестном направлении.

Патрульный экипаж прибыл по указанному адресу и обследовал близлежащую территорию.

Вскоре инспекторы обнаружили двух человек, похожих по приметам на вероятных злоумышленников. Жители дома подтвердили, что именно эти мужчины пытались утащить радиаторы.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу и доставили граждан в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Отметим, сейчас из-за отключения света часто не работают домофоны и кодовые замки на дверях к подъезду, поэтому участились случаи подобных краж. Будьте бдительны.