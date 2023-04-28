В Днепре из-под завалов ангара спасли 52-летнюю женщину: в ГСЧС показали видео с места удара

Об этом сообщили в ГСЧС.
Утром 28 апреля россияне обстреляли ракетами Днепр. По данным спасателей, одна из них попала в ангар со стройматериалами, из-за чего склад загорелся. Пожарные начали тушить пожар на площади 400 квадратных метра.
Под завалами обнаружили 52-летнюю женщину. Она выжила. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирована в больницу.
В 05:54 возгорание локализовано, в 08:35 ликвидировано.
Спасатели показали видео с места удара:
Напомним, утром 28 апреля в Днепре было слышно несколько взрывов. Ракеты разрушили частный дом, предприятие и строительную базу. В результате атаки погибла 31-летняя женщина и 3-летний ребенок.
По данным воздушных сил ВСУ, в Украину выпустили 23 ракеты, а 21 из них удалось уничтожить силам ПВО. К сожалению, есть попадания в жилой дом в Умани. Там уже известно о 10 погибших, среди них двое – дети.
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