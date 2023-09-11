В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчатка

Дороги в исторических районах Днепра были покрыты брусчаткой. Если на проспекте Яворницкого оставили, то на многих участках закатали асфальтом. Однако во время ремонта на улице Столярова показалось старинное покрытие дороги.
Камни выглядывают из-под остатков стройматериалов. Фотографию откопанной брусчатки показал Валерий Касьяненко.
Как рассказал Валерий, брусчаткой по-прежнему покрыта вся проезжая часть этой улицы и даже тротуары. Скорее всего, во время ремонта старинное покрытие снова закатают асфальтом.
Хотя брусчатка это хорошо, но достаточно неудобно в современных реалиях, считают днепряне.
Это достаточно непрактично для транспорта. На тротуарах еще нормально было бы, – пишут горожане в комментариях.
Что интересно, в комментариях показали еще один кусок брусчатки, который нашли во время ремонта дороги на левом берегу.
А это брусчатка на левом – и она из красного гранита, – написал Den Weissman
Напомним, ранее посреди дороги на проспекте Дмитрия Яворницкого образовалась пропасть, в которой застрял автомобиль.
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