Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчатка

Сегодня 16:45
просмотров

Древняя брусчатка показалась на улице Столярова.

Новости Днепра про В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчатка

Дороги в исторических районах Днепра были покрыты брусчаткой. Если на проспекте Яворницкого оставили, то на многих участках закатали асфальтом. Однако во время ремонта на улице Столярова показалось старинное покрытие дороги.

Камни выглядывают из-под остатков стройматериалов. Фотографию откопанной брусчатки показал Валерий Касьяненко.

Как рассказал Валерий, брусчаткой по-прежнему покрыта вся проезжая часть этой улицы и даже тротуары. Скорее всего, во время ремонта старинное покрытие снова закатают асфальтом.

Хотя брусчатка это хорошо, но достаточно неудобно в современных реалиях, считают днепряне.

Это достаточно непрактично для транспорта. На тротуарах еще нормально было бы, – пишут горожане в комментариях.

Что интересно, в комментариях показали еще один кусок брусчатки, который нашли во время ремонта дороги на левом берегу.

А это брусчатка на левом – и она из красного гранита, – написал Den Weissman

Новости Днепра про В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчатка

Напомним, ранее посреди дороги на проспекте Дмитрия Яворницкого образовалась пропасть, в которой застрял автомобиль.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчаткаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчаткаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В горсовете объяснили, что замедляет вывоз мусора из баков в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 14:58
В горсовете объяснили, что замедляет вывоз мусора из баков в Днепре

В последнее время жители некоторых районов Днепра жалуются на переполненные…

Жительница Днепра громко пела с ребенком в руках на балконе 8-го этажа: детали переполоха на Победе
Новости Днепра
Сегодня 14:24
Жительница Днепра громко пела с ребенком в руках на балконе 8-го этажа: детали переполоха на Победе

В эти выходные на жилом массиве Победа-6 было неспокойно.

В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе
Новости Днепра
Сегодня 13:49
В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе

На днях в Днепре произошла трагедия.

Сколько стоит снять квартиру в Днепре и в каком районе жить дешевле всего: цены от 5,9 тыс грн
Новости Днепра
Сегодня 12:30
Сколько стоит снять квартиру в Днепре и в каком районе жить дешевле всего: цены от 5,9 тыс грн

Снять квартиру в Днепре можно в среднем от 5,9 тыс…

Последние новости

В Днепропетровской области заметили смертельно ядовитое растение (ФОТО)
В Днепропетровской области заметили смертельно ядовитое растение (ФОТО)

Если заметите это растение, будьте максимально осторожны!

Сегодня 16:57
3
просмотров
«Какое ты никудышное х***о»: ведущий из Кривого Рога ответил экс-колеге Шепелеву, который снимается в Мариуполе
«Какое ты никудышное х***о»: ведущий из Кривого Рога ответил экс-колеге Шепелеву, который снимается в Мариуполе

Еще один ведущий, часто снимавшийся в украинских шоу, записался в российские пропагандисты.

Сегодня 15:24
2
просмотров
Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице
Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице

Террористы.

Сегодня 15:09
4
просмотров
В горсовете объяснили, что замедляет вывоз мусора из баков в Днепре
В горсовете объяснили, что замедляет вывоз мусора из баков в Днепре

В последнее время жители некоторых районов Днепра жалуются на переполненные мусорные баки.

Сегодня 14:58
2
просмотров
Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)
Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)

Сегодня в Днепре очень много МАФов, где можно купить все – от жвачки до картошки. Киоск с товаром на улицах города можно было увидеть и 50 лет назад, правда товара в нем было не много. Например, часто на улицах встречались…

Сегодня 14:50
3
просмотров
Жительница Днепра громко пела с ребенком в руках на балконе 8-го этажа: детали переполоха на Победе
Жительница Днепра громко пела с ребенком в руках на балконе 8-го этажа: детали переполоха на Победе

В эти выходные на жилом массиве Победа-6 было неспокойно.

Сегодня 14:24
2
просмотров
В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе
В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе

На днях в Днепре произошла трагедия.

Сегодня 13:49
8
просмотров
Контрнаступ ВСУ медленный, но не остановится: Буданов ответил на прогнозы генерала Милли
Контрнаступ ВСУ медленный, но не остановится: Буданов ответил на прогнозы генерала Милли

Кирилл Буданов ответил на слова известного генерала о том, что контрнаступление может остановиться с наступлением дождей.

Сегодня 13:35
3
просмотров
Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления
Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления

В Днепропетровской области больницы продавали энергию по завышенным ценам.

Сегодня 12:57
4
просмотров
Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)
Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)

Украина вернула под свой контроль так называемые "Вышки Бойко" в Черном море.

Сегодня 12:36
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх