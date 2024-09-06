В Днепре из «Мост Сити» якобы эвакуировали посетителей из-за сообщений о заминировании: что говорят в полиции

В пятницу, 6 сентября, появилась информация о заминировании ТРЦ «Мост Сити».
Очевидцы сообщают, что сейчас всех эвакуируют и будут проверять, действительно ли там что-то есть.
В настоящее время ТЦ закрыт для посещения.
Представитель Днепровского районного управления Алина Стадник рассказала Днепр Инфо, что сообщение в полицию поступало, правоохранители на месте проверяют эту информацию.
Напомним, ранее в Днепре из-за вероятного сообщения о заминировании эвакуировали школьников из учебного заведения в Индустриальном районе.
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