В Днепре из больницы изчез 9-летний мальчик

Как сообщили в полиции Днепра, 9-летнего Александра Подколзина последний раз видели в Новокодакском районе.
18 января около 18:50 малолетний парень ушел из больницы в Новокодакском районе города и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 140 см, русые волосы, среднего телосложения.
Был одет в момент исчезновения: черная куртка и брюки.
Если вам известна любая информация о местонахождении Александра Подколзина 2014 года, просим сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.
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