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В Днепре из больницы изчез 9-летний мальчик

Сегодня 20:01
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В Днепре ищут 9-летнего мальчика.

Новости Днепра про В Днепре из больницы изчез 9-летний мальчик

Как сообщили в полиции Днепра, 9-летнего Александра Подколзина последний раз видели в Новокодакском районе.

18 января около 18:50 малолетний парень ушел из больницы в Новокодакском районе города и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 140 см, русые волосы, среднего телосложения.

Был одет в момент исчезновения: черная куртка и брюки.

Если вам известна любая информация о местонахождении Александра Подколзина 2014 года, просим сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.

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