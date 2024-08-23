В Днепре искали взрывчатку в здании областного совета

В пятницу, 23 августа, Днепропетровский областной совет получил сообщение о том, что якобы на территории админсооружения есть взрывчатка.
Сотрудников эвакуировали, а правоохранители проверили здание, сообщил председатель облсовета Николай Лукашук. Никаких взрывных предметов не обнаружили.
Кто решил попробовать испортить нам праздничный день. Сегодня получили уведомление о заминировании здания Днепропетровского областного совета. Соответствующие службы провели тщательную проверку. К счастью, взрывчатку не обнаружили. Благодарен Нацполиции и СБУ за оперативность. Уверен, что правоохранителям удастся найти «шутника», — написал Лукашук.
Напомним, ранее в Кривом Роге проверяли суды из-за массовых сообщений о заминировании.
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