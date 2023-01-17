В Днепре искали взрывчатку в метро и во всех торговых центрах: что известно

Об этом сообщили в горсовете Днепра.
Вызов поступил на номер экстренных служб ночью. Неизвестный сообщил о заминировании всех торговых центров и метро.
Полицейские снаружи обследовали 32 торговых центра, а также станции Днепровского метрополитена и прилегающих территорий. Взрывоопасных предметов не обнаружили.
Минирование оказалось фейковым.
Напомним, ранее в Днепре искали взрывчатку в админзданиях, роддомах, школах и помещениях правоохранительных органов. Пока все случаи были ненастоящими.
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