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В Днепре искали взрывчатку в метро и во всех торговых центрах: что известно

Сегодня 09:57
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В Днепре проверяли информацию о минировании.

Новости Днепра про В Днепре искали взрывчатку в метро и во всех торговых центрах: что известно

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

Вызов поступил на номер экстренных служб ночью. Неизвестный сообщил о заминировании всех торговых центров и метро.

Полицейские снаружи обследовали 32 торговых центра, а также станции Днепровского метрополитена и прилегающих территорий. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Минирование оказалось фейковым.

Напомним, ранее в Днепре искали взрывчатку в админзданиях, роддомах, школах и помещениях правоохранительных органов. Пока все случаи были ненастоящими.

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