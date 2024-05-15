В Днепре искали взрывчатку в больницах, на автовокзалах и в редакции СМИ

В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.

За прошедшие сутки в Днепре проверяли информацию о наличии взрывчатки в ряде зданий.

Как говорится в сообщении на сайте горсовета Днепра, 14 мая в полицию поступило сообщение о заминировании больниц, СБУ и редакции СМИ. По указанным адресам отправились правоохранители, чтобы проверить информацию

Всего осмотрели 38 больниц, редакцию СМИ и 3 автовокзала. Следов взрывчатки не нашли. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: