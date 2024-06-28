В Днепре искали взрывчатку в админпостройке облсовета

Неизвестные «заминировали» административное здание в Днепре. Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского городского совета.
27 июня на телефон приемной Департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации поступило сообщение о заминировании админздания.
Сотрудники взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа провели проверку административного управления Днепропетровского областного совета. Для осмотра использовалось визуальное и специальное взрывотехническое оборудование.
Никакие взрывные предметы не найдены. Информация о заминировании не подтвердилась.
Читайте также:
Автор:
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Самарском районе заметили возгорание авто.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день…
На Землю надвигается магнитная буря.
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Самарском районе заметили возгорание авто.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день ее принятия стал государственным праздником. С тех пор, ежегодно 28 июня мы отмечаем День Конституции. Это один из главных документов нашего государства.
На Землю надвигается магнитная буря.
Имущество днепровского банка собираются распродать.
На могиле Александра Поля в Севастопольском парке местные жители в очередной раз увидели кости.
Подводный охотник из Павлограда был оштрафован.
Среди одной из улиц Днепра нашли брошенного сфинкса.
В Новомосковском районе произошло ДТП.
Жителей Днепра приглашают на интересные мероприятия, которые будут проводиться на выходных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!