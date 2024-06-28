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В Днепре искали взрывчатку в админпостройке облсовета

Сегодня 12:09
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В Днепре искали взрывчатку в админпостройке.

Новости Днепра про В Днепре искали взрывчатку в админпостройке облсовета

Неизвестные «заминировали» административное здание в Днепре. Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского городского совета.

27 июня на телефон приемной Департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации поступило сообщение о заминировании админздания.

Сотрудники взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа провели проверку административного управления Днепропетровского областного совета. Для осмотра использовалось визуальное и специальное взрывотехническое оборудование.

Никакие взрывные предметы не найдены. Информация о заминировании не подтвердилась.

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