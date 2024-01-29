В Днепре ищут раненую собаку, сбежавшую после нападения соседского стафа

Инцидент произошел на бульваре Славы, 21 в 7 утра в понедельник, 29 января. Как рассказала владелица пострадавшей собаки Виктория, с утра она гуляла со своим любимцем, когда на них напал агрессивный соседский стаф.
2-летняя Дора сильно пострадала. У нее порвана шея и правая сторона. Собака очень испугалась, поэтому вырвалась из поводка и побежала вдоль проспекта Героев.
Хозяйка пыталась догнать собаку, но животное, испугавшись, очень быстро бежало.
День добрый! Мне очень нужна ваша помощь. Сегодня в 7 утра на мою собаку напала стаф соседский и порвал ее сильно, собака в состоянии шока побежала в сторону Фантазии вдоль дома 30 по проспекту Героев, очень сильно травмирована, порвана шея, правая сторона, очень плакала, когда бежала, сорвалась со шлии, имя Дора 2 года, стерилизованная, на фото в одежде, убегала без одежды, боится людей и машин. Событие произошло по адресу бульвар Славы 21. Помогите пожалуйста! 097 7281371, – пишет Виктория.
Пока хозяйка сосредоточила все усилия на поиске собаки, а затем попытается обратиться к копам, поскольку это не впервые, когда собаки без намордника нападают на других животных в этом районе.
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