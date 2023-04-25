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В Днепре исчезла 82-летняя бабушка

Сегодня 16:33
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В Днепре ищут пожилую женщину.

Новости Днепра про В Днепре исчезла 82-летняя бабушка

Об этом сообщили днепряне в городском телеграмм-канале.

По словам родных, женщина ушла из своего дома в Днепре в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. В последний раз ее видели около 8 утра 25 апреля.

Зовут ее Галина Алексеевна Головач. Возраст – 82 года. Имеет седые волосы. Если вы вдруг видели эту женщину или знаете ее местонахождение, то сообщите по номеру +380683517882

Напомним, в Днепре исчез мужчина, у которого проблемы со здоровьем.

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