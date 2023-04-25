В Днепре исчезла 82-летняя бабушка

Об этом сообщили днепряне в городском телеграмм-канале.
По словам родных, женщина ушла из своего дома в Днепре в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. В последний раз ее видели около 8 утра 25 апреля.
Зовут ее Галина Алексеевна Головач. Возраст – 82 года. Имеет седые волосы. Если вы вдруг видели эту женщину или знаете ее местонахождение, то сообщите по номеру +380683517882
Напомним, в Днепре исчез мужчина, у которого проблемы со здоровьем.
Читайте также:
Автор:
В Днепре патрульные задержали грабителей, которые утром разбили магазин.
В Днепре снова обнаружили кости на могиле Поля.
К сожалению, из-за боевых действий многие украинцы – как среди…
Сегодня, 25 апреля, в Днепре открылись рестораны McDonald's.
В Днепре сегодня, 25 апреля, после годового перерыва открылся McDonald`s – рестораны сети не работали с 24 февраля 2022 года.
В Днепре патрульные задержали грабителей, которые утром разбили магазин.
В Днепре снова обнаружили кости на могиле Поля.
К сожалению, из-за боевых действий многие украинцы – как среди гражданских, так и среди военнослужащих – получают ранения, после которых необходимо проходить реабилитацию.
В Украине могут запретить продажу электронных сигарет с ароматизаторами и со вкусами.
Сегодня, 25 апреля, в Днепре открылись рестораны McDonald's.
В Днепре спасают собаку Шанталь, у которой собирается жидкость в животе.
С началом полномасштабного вторжения McDonald’s в Украине полностью прекратил свою работу. Компания объяснила это заботой о безопасности сотрудников и посетителей. В минувшем году сеть ресторанов быстрого питания открыла свои заведения в столице и нескольких городах Украины. Теперь очередь дошла и…
Введение акциза приведет к подорожанию сладких газированных напитков.
В этом году исполняется 110 лет зданию, где находится Днепровская филармония имени Леонида Когана.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!