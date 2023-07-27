В Днепре инициируют переименование улицы Фабра: какое название предлагают

В Днепре могут переименовать улицу в центре города.

Речь идет об улице Фабра, которая находится в самом сердце города.

Инициировал переименование глава городского объединения Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко («Сичеславская Просвіта») Сергей Тютюнник. По его словам, 27 июля в Украине вступил в силу закон о деколонизации топонимов, поэтому теперь переименований станет больше.

Закон предусматривает, что символы, названия и памятные знаки, которые считаются маркерами российской имперской политики, должны быть убраны из публичного пространства.

Сергей Тютюнник предлагает переименовать улицу Андрея Фабра, бывшего российского имперского чиновника. По мнению общественного деятеля, топоним следует назвать в честь Павла Скоропадского – гетмана Украины, украинского государственного, политического и общественного деятеля, военного. Об этом глава Просвещения сообщил на своей Facebook-странице.

Как отметили в комментариях, Фабр был не россиянином, а немцем по происхождению.

Родившийся в Таврической губернии, образованный в Харьковском университете, был посажен на 10 лет в середине XIX века при русском царизме в кресло Екатеринославского губернатора. Это все «отрижка» российской империи в нашем прекрасном украинском городе Днепре-Сичеславе, — отметила писательница Леся Степовичка.

Гетман Скоропадский был основателем нашего университета, ныне имени Олеся Гончара.

Напомним, ранее в Днепре предлагали перейменувать улицу Короленка.

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