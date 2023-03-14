В Днепре Игрень без воды и порыв на теплосети: подробности

Теплоснабжение будет возобновлено сразу после ликвидации аварии.

Кроме того, коммунальщики устраняют аварийную ситуацию на Гладкова, 25. Там произошел порыв теплосети.

Подача воды будет восстановлена сразу после завершения работ.

По состоянию на 18.00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» проводит аварийные работы по ул. Сержанта Литвищенка, 58.

Поселок Игрень в Днепре временно остался без воды вечером 14 марта.

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