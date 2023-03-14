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В Днепре Игрень без воды и порыв на теплосети: подробности

Сегодня 19:45
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Поселок Игрень в Днепре временно остался без воды вечером 14 марта.

Новости Днепра про В Днепре Игрень без воды и порыв на теплосети: подробности

По состоянию на 18.00 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» проводит аварийные работы по ул. Сержанта Литвищенка, 58.

Подача воды будет восстановлена сразу после завершения работ.

Кроме того, коммунальщики устраняют аварийную ситуацию на Гладкова, 25. Там произошел порыв теплосети.

Теплоснабжение будет возобновлено сразу после ликвидации аварии.

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Новости Днепра про В Днепре Игрень без воды и порыв на теплосети: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре Игрень без воды и порыв на теплосети: подробностиРусский

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