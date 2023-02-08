В Днепре играют в баскетбол тележками из супермаркета (ФОТО)

На проспекте Гагарина в Днепре местные жители придумали новый способ игры в баскетбол. Неизвестные вместо меча забросили в кольцо продуктовую тележку из супермаркета. Необычной находкой поделились местные жители в телеграмм-канале.
Судя по фото, кольцо для баскетбола прикрепили к дереву, чтобы дети могли заниматься спортом. Но кто-то решил пошутить и закинуть туда тележку. Теперь днепряне будут думать, как достать ее оттуда.
Напомним, ранее на детской площадке в Индустриальном районе Днепра поймали мужчину, который оставлял закладки с наркотиками.
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