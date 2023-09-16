В Днепре ясно и без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
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