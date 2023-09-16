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В Днепре ясно и без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре ясно и без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 16 сентября: 

  • Если днем держится туман, то все полевые работы будут легкими и успешными.
  • Если вокруг молодого месяца или полнолуния видно туман, то будет солнечная погода.
  • Если во второй половине дня идет дождь, то непогода задержится на несколько дней.

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