В Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса

Сегодня, 9 февраля, в Днепре и пригороде будут выключать свет в некоторых домах.
Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии на просп. Богдана Хмельницкого, 29, 32, 32-А, 34-37, 39, 65.
А с 8:00 до 16:00 не будет электроэнергии в с. Партизанское на ул. Школьной, 53-Г.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
Владелец автомобиля, увидев боеприпас, сразу вызвал на место правоохранителей.
В четверг, 8 февраля, между Украиной и россией состоялся 51…
Важная информация!
В Кривом Роге на Днепропетровщине ограбили военного на парковке ТРЦ.
Владелец автомобиля, увидев боеприпас, сразу вызвал на место правоохранителей.
В четверг, 8 февраля, между Украиной и россией состоялся 51 обмен военнопленными. Из российского плена Украина вернула 100 защитников.
Из Днепра в Харьков запустят ночной поезд.
Важная информация!
В Кривом Роге на Днепропетровщине ограбили военного на парковке ТРЦ.
Город на Днепропетровщине вводит усиленные противоэпидемические ограничения
Российские оккупанты запустили этот беспилотник по гражданским объектам.
Важная информация!
Вечная слава Герою!
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!