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  • В Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса

В Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса

Сегодня 07:00
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Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про В Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса

Сегодня, 9 февраля, в Днепре и пригороде будут выключать свет в некоторых домах.

Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии на просп. Богдана Хмельницкого, 29, 32, 32-А, 34-37, 39, 65.

А с 8:00 до 16:00 не будет электроэнергии в с. Партизанское на ул. Школьной, 53-Г.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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