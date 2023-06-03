В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и почему

В субботу, 3 июня, в Днепре и пригороде некоторые жители остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с аварийными работами остановлена ПНС на ул. Кожемяки. Поэтому возможны перебои с водоснабжением на:
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
Также проводятся аварийно-восстановительные работы на Запорожском шоссе, поэтому прекращено водоснабжение поселков:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Читайте также:
Автор:
Поезда железной дороги не курсировали с января 2022 года.
Хорошо, что у женщины был телефон.
29 мая на блокпосту в Днепропетровской области правоохранители остановили для…
Сегодня ночью, 3 июня, на улице Титова горела квартира.
Поезда железной дороги не курсировали с января 2022 года.
Хорошо, что у женщины был телефон.
29 мая на блокпосту в Днепропетровской области правоохранители остановили для проверки авто.
Недавно нардеп из Днепра Максим Бужанский попал в языковой скандал.
В Индии в пятницу, 2 июня, в 19:20 по местному времени (около 17:00 по Киеву) недалеко от города Баласор произошла масштабная железнодорожная авария.
Важная информация!
"Минеры" снова активизировались.
Сегодня ночью, 3 июня, на улице Титова горела квартира.
Сегодня ночью жители Днепра и области смогли наконец выспаться.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!