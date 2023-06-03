В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и почему

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также проводятся аварийно-восстановительные работы на Запорожском шоссе, поэтому прекращено водоснабжение поселков:

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

Так, в связи с аварийными работами остановлена ​​ПНС на ул. Кожемяки. Поэтому возможны перебои с водоснабжением на:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

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