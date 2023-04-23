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  • В Днепре и области временно не работает линия для вызова экстренных служб: куда теперь звонить

В Днепре и области временно не работает линия для вызова экстренных служб: куда теперь звонить

Сегодня 11:10
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В Днепропетровской области временно не работает линия №112.

Новости Днепра про В Днепре и области временно не работает линия для вызова экстренных служб: куда теперь звонить

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

На территории Днепропетровской области временно не работает экстренная линия «112».

Отмечается, что сейчас проводятся работы по восстановлению связи.

Если вам необходима помощь спасателей, звоните по телефону «101».

Напомним, что в 2023 году в Украине была запущена единая телефонная линия 112, которая объединила в себе вызов полиции, спасателей, медиков и других экстренных служб. Впрочем, вместе с ней до сих пор работают привычные нам номера: 101 – пожарные, 102 – полиция, 103 – скорая помощь.

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