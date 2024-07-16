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В Днепре и области в июне выросли цены на все: что больше всего подорожало

16.07.2024 18:35
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В Днепропетровской области в июне выросли цены.

Новости Днепра про В Днепре и области в июне выросли цены на все: что больше всего подорожало

Цены на потребительском рынке Днепропетровской области в июне 2024 года по сравнению с маем выросли на 2,5%, Украины – на 2,2%, с начала года – на 4,5% и 4,3% соответственно. Об этом сообщает Главное управление статистики в Днепропетровской области.

Цены на пищевые и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 12,0%) подорожали яйца.

В пределах 3,3–0,5% подорожали – сахар, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, говядина, макаронные изделия, хлеб, кондитерские изделия из сахара и муки, молоко, маргарин, рыба и продукты из рыбы.

В то же время на 2,5–0,5% снизились цены на овощи, сало, свинину, рис, фрукты, птицу, кисломолочную продукцию, масло.

Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 1,5%, в т.ч. на табачные изделия – 2,2%, алкогольные напитки – 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 2,9%, а именно: обувь – на 3,6%, одежда – на 2,0%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 18,9% произошло в основном из-за роста платы за электроэнергию в 1,6 раза.

В сфере транспорта цены увеличились на 1,5% прежде всего вследствие подорожания топлива и смазочных масел, автомобилей (однако – на 2,0%), транспортных услуг (на 1,0%).

На 2,2–0,9% стали дороже мобильная связь, сфера здравоохранения, услуги ресторанов и гостиниц.

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