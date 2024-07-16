В Днепре и области в июне выросли цены на все: что больше всего подорожало

Цены на потребительском рынке Днепропетровской области в июне 2024 года по сравнению с маем выросли на 2,5%, Украины – на 2,2%, с начала года – на 4,5% и 4,3% соответственно. Об этом сообщает Главное управление статистики в Днепропетровской области.
Цены на пищевые и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 12,0%) подорожали яйца.
В пределах 3,3–0,5% подорожали – сахар, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, говядина, макаронные изделия, хлеб, кондитерские изделия из сахара и муки, молоко, маргарин, рыба и продукты из рыбы.
В то же время на 2,5–0,5% снизились цены на овощи, сало, свинину, рис, фрукты, птицу, кисломолочную продукцию, масло.
Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 1,5%, в т.ч. на табачные изделия – 2,2%, алкогольные напитки – 0,8%.
Одежда и обувь подешевели на 2,9%, а именно: обувь – на 3,6%, одежда – на 2,0%.
Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 18,9% произошло в основном из-за роста платы за электроэнергию в 1,6 раза.
В сфере транспорта цены увеличились на 1,5% прежде всего вследствие подорожания топлива и смазочных масел, автомобилей (однако – на 2,0%), транспортных услуг (на 1,0%).
На 2,2–0,9% стали дороже мобильная связь, сфера здравоохранения, услуги ресторанов и гостиниц.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.
В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.
В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.
К сожалению, света снова будет мало.
Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.
В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.
В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.
К сожалению, света снова будет мало.
В Днепропетровской области сбили БпЛА.
Загадочный автобус стоит второй день на ж/м Победа.
Днепряне слышали взрыв.
Надзвичайники ліквідували пожежу в Синельниківському районі.
В центре Днепра трамвай, попавший в ДТП, перекрыл дорогу.
В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!