В Днепре и области в киосках продавали контрафактные сигареты и алкоголь: детали

Очередных дельцов, зарабатывавших на некачественных сигаретах и алкогольных напитках, разоблачили на Днепропетровщине.

Подробности схемы рассказали в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным прокуроров Днепра, на территории области производили контрафактный табак и алкоголь. Чтобы продавать некачественную подакцизную продукцию, создали незаконную сеть сбыта этих товаров. Значительную часть реализовали на территории Синельниково.

Сигареты и алкоголь сбывали мелкими и оптовыми партиями по всей области.

Во время обысков у дельцов изъяли более тысячи литров фальсифицированного алкоголя и десять тысяч сигарет. Дома подозреваемые держали 90 тысяч гривен наличными.

Примерная стоимость изъятого имущества составляет почти 1 млн грн.

Правоохранители начали экспертизы и устанавливают всех причастных к сделке. К делу также присоединилась налоговая служба.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров продолжается (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

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