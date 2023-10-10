В Днепре и области в киосках продавали контрафактные сигареты и алкоголь: детали

Подробности схемы рассказали в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным прокуроров Днепра, на территории области производили контрафактный табак и алкоголь. Чтобы продавать некачественную подакцизную продукцию, создали незаконную сеть сбыта этих товаров. Значительную часть реализовали на территории Синельниково.
Сигареты и алкоголь сбывали мелкими и оптовыми партиями по всей области.
Во время обысков у дельцов изъяли более тысячи литров фальсифицированного алкоголя и десять тысяч сигарет. Дома подозреваемые держали 90 тысяч гривен наличными.
Примерная стоимость изъятого имущества составляет почти 1 млн грн.
Правоохранители начали экспертизы и устанавливают всех причастных к сделке. К делу также присоединилась налоговая служба.
Досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров продолжается (ч. 3 ст. 204 УК Украины).
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