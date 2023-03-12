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В Днепре и области специалисты проверили качество воды: есть отклонения

Сегодня 17:08
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Специалисты в очередной раз проверили качество воды в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепре и области специалисты проверили качество воды: есть отклонения

Мониторинг качества питьевой воды провели специалисты Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава в период с 3 по 9 марта. В общей сложности взяли 203 пробы. По микробиологическим показателям все исследованные пробы воды соответствуют установленным, по физико-химическим показателям без аномальных изменений, все на уровне, который держится уже несколько лет. Впрочем, в некоторых пробах есть незначительные отклонения.

Результаты исследования питьевой воды в Днепропетровской области:

  • Днепровский район – в 23 пробах выявили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность, мутность;
  • Каменский район – в 14 пробах выявили отклонения по показателям окрашенность и мутность;
  • Криворожский район – в 3 пробах выявили отклонения по показателям окрашенность и мутность;
  • Никопольский район – в 4 пробах выявили отклонения по показателям окрашенность и мутность;
  • Новомосковский район – в 2 пробах выявили отклонения по показателям окрашенность и мутность;
  • Павлоградский район – в 1 пробе обнаружили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность;
  • Синельниковский район – без отклонений.

Хотя отклонения не значительны, но специалисты все же рекомендуют кипятить воду перед употреблением или пить доочищенную фасованную жидкость.

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