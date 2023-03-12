В Днепре и области специалисты проверили качество воды: есть отклонения

Мониторинг качества питьевой воды провели специалисты Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава в период с 3 по 9 марта. В общей сложности взяли 203 пробы. По микробиологическим показателям все исследованные пробы воды соответствуют установленным, по физико-химическим показателям без аномальных изменений, все на уровне, который держится уже несколько лет. Впрочем, в некоторых пробах есть незначительные отклонения.
Результаты исследования питьевой воды в Днепропетровской области:
Хотя отклонения не значительны, но специалисты все же рекомендуют кипятить воду перед употреблением или пить доочищенную фасованную жидкость.
Читайте также:
Автор:
В Днепре дети вылезли на недострой ради фото.
В Днепре 12 марта заметили чрезвычайно красивый закат.
В Днепре слушали Лепса в одном из ресторанов.
В Днепре опубликовали график движения новых коммунальных автобусных маршрутов.
В Днепре дети вылезли на недострой ради фото.
В Днепре 12 марта заметили чрезвычайно красивый закат.
В Днепре слушали Лепса в одном из ресторанов.
В Украине могут появиться обязательные занятия по половому воспитанию.
В Днепре опубликовали график движения новых коммунальных автобусных маршрутов.
В днепровскую больницу привели полуторагодовалого малыша.
В Днепре сегодня шквальный ветер.
В Днепре жестоко избили собаку, которая забежала в общежитие, прячась от взрывов.
В Украине и в Днепре возобновили работу терминалов iBox.
В Днепропетровской области пенсионерка погибла во время пожара.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!