В Днепре и области снова ввели экстренные отключения света

По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Днепре и области снова введены экстренные отключения света, сообщают в ДТЭК.
Это означает, что графики отключений света бездействуют, и электроснабжение может быть прекращено без предупреждения. Сколько это будет продолжаться сейчас не сообщается.
Причина – сложная ситуация в энергосистеме.
Кроме Днепропетровщины экстренные отключения задействованы в Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой области.
Напомним, 27 августа враг в очередной раз поцелил по энергетике Украины, в связи с этим свет снова начали отключать по графикам.
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