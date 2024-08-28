В Днепре и области снова ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области снова задействованы экстренные отключения света.

По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Днепре и области снова введены экстренные отключения света, сообщают в ДТЭК.

Это означает, что графики отключений света бездействуют, и электроснабжение может быть прекращено без предупреждения. Сколько это будет продолжаться сейчас не сообщается.

Причина – сложная ситуация в энергосистеме.

Кроме Днепропетровщины экстренные отключения задействованы в Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой области.

Напомним, 27 августа враг в очередной раз поцелил по энергетике Украины, в связи с этим свет снова начали отключать по графикам.

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