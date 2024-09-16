В Днепре и области снова объявили предупреждение об опасном стихийном явлении

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях объявили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии.
17 сентября днем в Днепре и Днепропетровской области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).
То есть ураган, который наделал беды в Днепре и области 16 сентября, может вернуться.
Будьте внимательны.
Напомним, к коммунальщикам 16 сентября поступило более 100 обращений по поваленным деревьям и веткам.
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