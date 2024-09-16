В Днепре и области снова объявили предупреждение об опасном стихийном явлении

Напомним, к коммунальщикам 16 сентября поступило более 100 обращений по поваленным деревьям и веткам.

То есть ураган, который наделал беды в Днепре и области 16 сентября, может вернуться.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях объявили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии.

В Днепре 17 сентября снова ожидается штормовой ветер.

В Днепре бурлит сильный ветер, который валит деревья.

Жители Днепра сообщали о странных вибрациях, которые были ощутимы на…

Масштабный пожар в Днепровском районе локализовали, однако огонь тушат до…

Уникальные игрушки нашли жители Днепра, когда возились на огороде.

Назвали причину масштабного пожара, охватившего Днепровский район Масштабный пожар в Днепровском районе локализовали, однако огонь тушат до сих пор. 1 просмотров

Жители Днепра и области почувствовали подземные толчки: что известно Жители Днепра сообщали о странных вибрациях, которые были ощутимы на верхних этажах. 4 просмотров

Где житель Днепра может узнать о начисленном стаже и ЕСВ от работодателя: инструкция 2024 От того, платил ли работодатель ЕСВ за сотрудника зависит не только выплаты во время больничного, но и пенсионный стаж. Узнать, уплачивал ли наниматель социальные взносы, в каком размере можно самостоятельно. 1 просмотров