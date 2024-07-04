В Днепре и области снова объявлен V уровень опасности: до 8 июля

Об этом сообщили в Днепропетровском РЦГМ.
Это связано с аномальной жарой в области – сегодня по прогнозам центра температура воздуха достигнет 36°С.
Напомним, в июле в Днепре зафиксировали исторический температурный максимум – температура воздуха на термометрах пересекла отметку 38°С.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется с 28 июня.
По данным РЦГМ, уровень пожароопасности будет продолжаться до 8 июля.
Уровень пожарной опасности в регионах определяется с помощью мониторинга погодных условий, влияющих на риски возникновения пожара, например высокие температуры, сухость, сильный ветер и т.д. Такие факторы создают благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистеме даже при небольших источниках возгорания.
Следует отметить, что по данным от ГСЧС в течение суток 2 июля, масштабные пожары уничтожили более 41 га в природных экосистемах. И довольно часто воспламенение возникает из-за опрометчивых действий.
2 июля чрезвычайники подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершили около 50 выездов для ликвидации возгораний на открытых территориях.
Были зафиксированы и ликвидированы 2 пожара на сельхозугодьях, 41 возгорание сухой растительности и 7 пожаров, где средоточием был мусор.
Пожарные предупреждают:
Лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
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