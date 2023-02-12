В Днепре и области слышали взрывы: что известно

Сегодня, 12 февраля, жители Днепропетровской области слышали взрывы.

В 19:59 была объявлена ​​воздушная тревога, а буквально через несколько минут раздались взрывы.

Как сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, россияне снова терроризируют нас «мопедами».

Снова мопеды. Стражи неба – на защите. Будьте осторожны, берегите себя, – написал председатель облсовета.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Напомним, ранее мы писали, что россияне трижды за день обстреливали Днепропетровщину.

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