В Днепре и области сегодня действуют стабилизационные отключения: где посмотреть графики

Они будут производиться по обновленным графикам. Ознакомиться с ними можно здесь.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Графики учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Верим в ВСУ и энергетический фронт! – отмечают энергетики.
Если у вас очень долго нет света, его отключают не по графику, сообщите об этом по ссылке.
Выстоим и победим!
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