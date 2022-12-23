В Днепре и области сегодня действуют стабилизационные отключения: где посмотреть графики

Сегодня, 23 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.

Они будут производиться по обновленным графикам. Ознакомиться с ними можно здесь.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Графики учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Верим в ВСУ и энергетический фронт! – отмечают энергетики.

Если у вас очень долго нет света, его отключают не по графику, сообщите об этом по ссылке.

Выстоим и победим!

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