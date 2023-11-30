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Новости В Днепре и области с 1 декабря закроют часть подразделений миграционной службы: где получить услуги
В Днепре и области с 1 декабря закроют часть подразделений миграционной службы: где получить услуги
В Государственной миграционной службе сообщили о закрытии ряда районных подразделений в Днепропетровской области.
С 1 декабря закроется 9 территориальных подразделений ГМС в Днепре и области. Такие изменения объясняют необходимостью оптимизации предоставления услуг. Так что прекратят работу:
Апостоловский отдел ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 53802, г. Апостолово, ул. Покровская, 6;
Южный отдел в городе Каменском ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 51921, г. Каменское, ул. Иосифа Манаенкова, 10 А;
Слобожанский отдел ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 52005, пгт. Слобожанское, ул. Василия Сухомлинского, 38;
Индустриальный отдел в городе Днепре ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 49127, г.
Днепр, ул. 20-летие Победы, 51; Криворожский отдел в городе Кривом Роге ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 50005, г. Кривой Рог, ул. Кобылянского, 152;
Криничанский сектор ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 52300, пгт. Кринички, ул. Центральная, 5;
Магдалиновский сектор ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 51100, пгт. Магдалиновка, ул. Центральная, 112;
Софиевский сектор ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 53100, пгт. Софиевка, ул. Карпенко, 10 А;
Терновский отдел в городе Кривом Роге ГУ ГМС в Днепропетровской области, по адресу: 50079, г. Кривой Рог, ул. Черкасовая, 21.
Зато обратиться можно в местные ЦНАПы. Там предоставляют следующие услуги:
регистрация места жительства или нахождения лица;
услуги сервисного центра МВД;
государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
государственная регистрация актов гражданского состояния и т.д.
Весь перечень услуг, предоставляемых ЦНАПом, можно посмотреть
. ТУТ
Если не желаете в ЦНАП, тогда можно обратиться в отделение ГМС, но в другом районе.
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