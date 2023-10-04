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В Днепре и области предупредили о чрезвычайной опасности

Сегодня 16:21
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В Днепре и области предупредили об опасности.

Новости Днепра про В Днепре и области предупредили о чрезвычайной опасности

В Днепропетровской области до сих пор сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщает областное управление ГСЧС и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии, в течение 4 и 5 октября на территории региона объявили предупреждение о пожарной опасности.

Запрещается курить сухую траву, листья и мусор. Также не желательно разжигать костер на открытой местности.

Как сообщили в ГСЧС, только за минувшие сутки на территории области произошло 50 пожаров в экосистемах. В результате этих возгораний уничтожено более 29 га наземных экосистем. Причинами многочисленных пожаров на открытых территориях, как правило, являются, неосторожное обращение с огнем граждан, сжигание мусора и сухостоя.

По прогнозам синоптиков, 5 октября будет облачно с прояснениями. Ночью днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

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