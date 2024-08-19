В Днепре и области «подвинули» графики отключений света

В Днепре и области изменили графики отключения света.

Применение графиков отключений сегодня, 19 августа, продвинулось на 30 минут вперед, сообщили ДТЭК.

По информации от Укрэнерго, действие графиков отключений начнется на полчаса позже — в 17:30 (вместо 17:00), но и продлится дольше до 21:30 (вместо 21:00).

То есть для абонентов ДТЭК будут действовать следующие графики:

1 группа – с 19:00 до 21:30

5 группа – с 17:30 до 20:00.

Для абонентов ЦЭК:

5 очередь: с 17:30 до 20:00.

2 очередь: с 20:00 до 21:30.

Если произойдут изменения – об этом сообщат дополнительно.

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