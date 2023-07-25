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В Днепре и области переименовали ряд ж/д станций и платформ: новые названия

Сегодня 11:38
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В Днепропетровской области переименовали некоторые станции и железнодорожные платформы.

Новости Днепра про В Днепре и области переименовали ряд ж/д станций и платформ: новые названия

Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Как отметили в компании, сейчас идет дерусификация и декоммунизация железнодорожной инфраструктуры. На Приднепровской железной дороге решили начать с названий станций и платформ, которые находятся в Днепропетровской и Запорожской областях.

На окончательный выбор большинства новых названий повлияло расположение инфраструктурных объектов железной дороги вблизи соответствующих населённых пунктов.

Новые названия получили:

  • станция Челюскин – Инженерное;
  • станция Батуринская – Независимая;
  • платформа 1061 км – Степная;
  • платформа 1063-й км – Соленое;
  • платформа 1074 км – Значкове;
  • платформа 1045-й км – Запорожское;
  • платформа 1049-й км – Нижняя Терса;
  • платформа 943-й км – Кленово;
  • платформа 948-й км – Новоплатное;
  • платформа 981-й км – Морозовское;
  • платформа 988-й км – Вербковский.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ряд поездов задерживается из-за вражеских обстрелов.

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