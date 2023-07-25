В Днепре и области переименовали ряд ж/д станций и платформ: новые названия

Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.
Как отметили в компании, сейчас идет дерусификация и декоммунизация железнодорожной инфраструктуры. На Приднепровской железной дороге решили начать с названий станций и платформ, которые находятся в Днепропетровской и Запорожской областях.
На окончательный выбор большинства новых названий повлияло расположение инфраструктурных объектов железной дороги вблизи соответствующих населённых пунктов.
Новые названия получили:
Напомним, ранее мы сообщали о том, что ряд поездов задерживается из-за вражеских обстрелов.
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