В Днепре и области переименовали ряд ж/д станций и платформ: новые названия

В Днепропетровской области переименовали некоторые станции и железнодорожные платформы.

Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Как отметили в компании, сейчас идет дерусификация и декоммунизация железнодорожной инфраструктуры. На Приднепровской железной дороге решили начать с названий станций и платформ, которые находятся в Днепропетровской и Запорожской областях.

На окончательный выбор большинства новых названий повлияло расположение инфраструктурных объектов железной дороги вблизи соответствующих населённых пунктов.

Новые названия получили:

станция Челюскин – Инженерное;

станция Батуринская – Независимая;

платформа 1061 км – Степная;

платформа 1063-й км – Соленое;

платформа 1074 км – Значкове;

платформа 1045-й км – Запорожское;

платформа 1049-й км – Нижняя Терса;

платформа 943-й км – Кленово;

платформа 948-й км – Новоплатное;

платформа 981-й км – Морозовское;

платформа 988-й км – Вербковский.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ряд поездов задерживается из-за вражеских обстрелов.

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