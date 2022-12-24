Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилось

Сегодня 18:25
просмотров

Будьте осторожны!

Новости Днепра про В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилось

Сегодня до конца суток, ночью и утром 25 декабря в Днепре и области ожидается туман.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Видимость 200-500 м, уровень опасности – первый, желтый.

Будьте осторожны и берегите себя!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилосьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилосьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в ЖК «Счастливый» горела квартира: подробности от спасателей
    Новости Днепра
    Сегодня 09:18
    В Днепре в ЖК «Счастливый» горела квартира: подробности от спасателей

    Вчера, 23 декабря, в жилом комплексе "Счастливый" горела квартира.

    На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под лед
    Новости Днепра
    21.12.2022 15:52
    На Днепропетровщине неравнодушный мужчина спас девочку, провалившуюся под лед

    Недавно в Покровском районе Кривого Рога чуть не утонул ребенок.

    Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку
    Новости Днепра
    20.12.2022 14:13
    Не романтика, а суровая необходимость: в ГСЧС рассказали, где лучше ставить свечку

    К сожалению, отключения света уже стали нашей обыденностью.

    На Днепропетровщине во время тушения пожара сотрудники ГСЧС спасли женщину
    Новости Днепра
    19.12.2022 13:04
    На Днепропетровщине во время тушения пожара сотрудники ГСЧС спасли женщину

    Сегодня, 19 декабря, в 07:04 на линию «101» сообщили, что…

    Последние новости

    Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблеток
    Был дома сам: в Днепре спасают 2-летнего ребенка, который наглотался таблеток

    В Днепропетровской области 2-летний ребенок попал в реанимацию. У девочки диагностировали отравление лекарством.

    Сегодня 20:36
    просмотров
    В Днепропетровской области парню оторвало пальцы петардой
    В Днепропетровской области парню оторвало пальцы петардой

    В Днепропетровской области 21-летнему парню петардой оторвало пальцы.

    Сегодня 20:30
    0
    просмотров
    Как будет работать «Новая почта» в Днепре на новогодние праздники: график
    Как будет работать «Новая почта» в Днепре на новогодние праздники: график

    "Новая почта" опубликовала график работы своих отделений в Днепре на Новый год и Рождество.

    Сегодня 20:00
    просмотров
    Пропавшего без вести 87-летнего мужчину, которого искали в Днепре, нашли мертвым
    Пропавшего без вести 87-летнего мужчину, которого искали в Днепре, нашли мертвым

    Выражаем искренние соболезнования родным мужчины!

    Сегодня 19:56
    0
    просмотров
    Ужасная смерть: в Кривом Роге сбили мужчину
    Ужасная смерть: в Кривом Роге сбили мужчину

    В Кривом Роге в районе 95 квартала насмерть сбили человека.

    Сегодня 19:30
    просмотров
    В Украине вводят штрафы за унижение работников на работе
    В Украине вводят штрафы за унижение работников на работе

    В Украине с 23 декабря начал действовать закон, устанавливающий административную ответственность за мобинг – травлю и унижение работников на работе.

    Сегодня 19:07
    0
    просмотров
    Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину
    Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

    В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и с полной сумкой боеприпасов.

    Сегодня 19:00
    просмотров
    26 декабря, 2 и 9 января: будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество и Новый год
    26 декабря, 2 и 9 января: будут ли у днепрян дополнительные выходные на Рождество и Новый год

    Близятся новогодние праздники.

    Сегодня 17:47
    0
    просмотров
    Художница из Украины нарисовала портрет погибшей в Кривом Роге семьи
    Художница из Украины нарисовала портрет погибшей в Кривом Роге семьи

    Светлая память погибшим!

    Сегодня 16:34
    1
    просмотров
    В Кривом Роге пьяный мужчина изнасиловал маленькую девочку: что решил суд
    В Кривом Роге пьяный мужчина изнасиловал маленькую девочку: что решил суд

    В декабре 2019 года в Кривом Роге мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

    Сегодня 15:58
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх