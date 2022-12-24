В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилось

Сегодня до конца суток, ночью и утром 25 декабря в Днепре и области ожидается туман.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Видимость 200-500 м, уровень опасности – первый, желтый.
Будьте осторожны и берегите себя!
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