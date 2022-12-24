В Днепре и области объявили желтый уровень опасности: что случилось

Будьте осторожны и берегите себя!

Видимость 200-500 м, уровень опасности – первый, желтый.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня до конца суток, ночью и утром 25 декабря в Днепре и области ожидается туман.

Сегодня, 19 декабря, в 07:04 на линию «101» сообщили, что…

К сожалению, отключения света уже стали нашей обыденностью.

Недавно в Покровском районе Кривого Рога чуть не утонул ребенок.

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