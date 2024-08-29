В Днепре и области объявили предупреждение об опасном стихийном явлении

В Днепропетровской области предупреждают о пожарной опасности.

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Сегодня, 29 августа, и до конца месяца на территории Днепропетровской области будет преобладать высокая (V класса) пожарная опасность.

Это означает, что есть угроза возникновения природных пожаров из-за неправильного обращения с огнем.

Только за минувшие сутки спасатели 106 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях. Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составила более 96 гектаров.

В ГСЧС напомнили, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в природных экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

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