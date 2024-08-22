В Днепре и области объявили I уровень опасности

В ближайшее время ожидается гроза с сохранением до конца дня в Днепре и области — Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии. Уровень опасности I (желтый).
Молния опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается грохот грома, то есть грозовое облако находится над вами, поэтому опасность удара молнии наиболее вероятна, отмечают в ГСЧС и дают советы по действиям во время грозы:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Чудесного дня, друзья!
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