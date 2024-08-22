В Днепре и области объявили I уровень опасности

Будьте осторожны!

В ближайшее время ожидается гроза с сохранением до конца дня в Днепре и области — Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии. Уровень опасности I (желтый).

Молния опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается грохот грома, то есть грозовое облако находится над вами, поэтому опасность удара молнии наиболее вероятна, отмечают в ГСЧС и дают советы по действиям во время грозы:

не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы не было сквозняка, которое может привлечь шаровую молнию.

дальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего прочего, связанного с внешней средой. Не стоять у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

телевизор, все электроприборы отключить от сети, не пользоваться мобильным телефоном (особенно важно для сельской местности);

во время прогулки укрыться в ближайшем доме.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: