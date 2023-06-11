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В Днепре и области ночью слышали звуки взрывов: что известно

Сегодня 08:35
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Снова беспокойная ночь.

Новости Днепра про В Днепре и области ночью слышали звуки взрывов: что известно

Жители Днепропетровщины рассказали, что ночью слышали звуки «щахедов» и взрывы. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, это была работа ПВО по враждебным целям.

В ночь на 11 июня защитники Воздушного командования Схід уничтожили три «шахеда», залетевших в нашу область.

А вот Марганецкую общину снова обстреляли из артиллерии. Жертв среди местных нет, а информацию о разрушениях еще уточняют

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Новости Днепра про В Днепре и области ночью слышали звуки взрывов: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области ночью слышали звуки взрывов: что известноРусский

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