В Днепре и области ночью слышали звуки взрывов: что известно

Жители Днепропетровщины рассказали, что ночью слышали звуки «щахедов» и взрывы. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, это была работа ПВО по враждебным целям.
В ночь на 11 июня защитники Воздушного командования Схід уничтожили три «шахеда», залетевших в нашу область.
А вот Марганецкую общину снова обстреляли из артиллерии. Жертв среди местных нет, а информацию о разрушениях еще уточняют
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