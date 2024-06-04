В Днепре и области на неделю объявили предупреждение об опасном стихийном явлении

Днепропетровский центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
Так, с 5-11 июня на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
В частности, это касается таких населенных пунктов:
Ближайшую неделю следует отказаться от пикников на природе и осторожно обращаться с огнем.
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