В Днепре и области на неделю объявили предупреждение об опасном стихийном явлении

Ближайшую неделю следует отказаться от пикников на природе и осторожно обращаться с огнем.

Так, с 5-11 июня на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Днепропетровский центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Метеорологи еще раз предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

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