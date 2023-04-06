В Днепре и области может измениться формат обучения в школах и вузах

В Днепре и области изменят формат обучения в школах и вузах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в ближайшее время решится судьба учебы в школах и вузах области. Сейчас большинство учебных заведений работает в онлайн-формате, а некоторые уже перешли на смешанную форму. Прежде всего, это касается вузов, которые готовят будущих медиков, металлургов, слесарей и комбайнеров, то есть соискателей тех профессий, где важны практические навыки.

Об этом сегодня говорили с педагогами области. Выслушал их мнение и высказал свое. Знания важны, потому что это будущее каждого из нас. Не менее важна и безопасность. А потому… Собираем информацию по каждому заведению, — отметил Сергей Лысак.

Он отметил, что сейчас в ОВА собирают информацию об укрытиях, эвакуационных лестницах и аварийных выходах и о том, что нужно, чтобы вернуться в оффлайн или смешанную форму обучения.

К дискуссии присоединятся не только педагоги, но и органы местного самоуправления и экстренные службы. Напомним, большинство учебных заведений решили работать онлайн из-за безопасности ситуации в регионе.

Ранее о возобновлении работы детских садов заговорили в Кривом Роге, в Павлограде ввели смешанную форму обучения, а родители днепровских школьников распространяли петицию с просьбой вернуть очное обучение в школах.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: