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  • В Днепре и области количество погибших из-за ракетного удара возросло до 9, еще 29 человек — ранены

В Днепре и области количество погибших из-за ракетного удара возросло до 9, еще 29 человек — ранены

Сегодня 10:19
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В Днепре и области до 29 выросло количество раненых в результате ракетного удара.

Новости Днепра про В Днепре и области количество погибших из-за ракетного удара возросло до 9, еще 29 человек - ранены

Число раненых из-за массированной ракетной атаки по Днепру и области возросло до 29, обновленные данные сообщили в прокуратуре Днепропетровщины. Погибли восемь человек.

В частности, в Днепре погибли два человека, 20 раненых. Поврежден пятиэтажный дом, инфраструктурные объекты.

В Синельниково погибли шестеро, среди них двое детей. Ранены шесть человек, среди них – один ребенок. Повреждены частные дома.

На Криворожье ранены трое. Повреждение получил инфраструктурный объект. В Павлограде повреждено предприятие.

Остальная информация о жертвах и разрушениях еще уточняется, ведь продолжается поисково-спасательная операция.

В Офисе Генпрокурора также уточнили, что в больнице скончался ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня. Таким образом число погибших выросло до 9, среди них трое детей.

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Новости Днепра про В Днепре и области количество погибших из-за ракетного удара возросло до 9, еще 29 человек - раненыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области количество погибших из-за ракетного удара возросло до 9, еще 29 человек - раненыРусский

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