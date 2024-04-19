В Днепре и области количество погибших из-за ракетного удара возросло до 9, еще 29 человек — ранены

Число раненых из-за массированной ракетной атаки по Днепру и области возросло до 29, обновленные данные сообщили в прокуратуре Днепропетровщины. Погибли восемь человек.
В частности, в Днепре погибли два человека, 20 раненых. Поврежден пятиэтажный дом, инфраструктурные объекты.
В Синельниково погибли шестеро, среди них двое детей. Ранены шесть человек, среди них – один ребенок. Повреждены частные дома.
На Криворожье ранены трое. Повреждение получил инфраструктурный объект. В Павлограде повреждено предприятие.
Остальная информация о жертвах и разрушениях еще уточняется, ведь продолжается поисково-спасательная операция.
В Офисе Генпрокурора также уточнили, что в больнице скончался ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня. Таким образом число погибших выросло до 9, среди них трое детей.
Читайте также:
Автор:
Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
Силы ПВО уничтожили 11 ракет и 9 шахедов над Днепропетровщиной.
В результате ракетного удара врага приостановлена работа станции "Днепр".
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепропетровщине постоянно увеличивается.
Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
Силы ПВО уничтожили 11 ракет и 9 шахедов над Днепропетровщиной.
В результате ракетного удара врага приостановлена работа станции "Днепр".
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепропетровщине постоянно увеличивается.
Днепр с утра находится под ракетным обстрелом.
В боях за Украину погиб Герой из города Каменское Днепропетровской области.
Хорошего дня, друзья!
Нахального грабителя задержали в Желтых Водах.
В Днепре в пятницу будут выключать свет.
На жительницу Днепра напала собака.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!