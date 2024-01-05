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В Днепре и области 5 января не будет света: все адреса

Сегодня 10:00
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Компания ЦЭК проводит плановые работы.

Новости Днепра про В Днепре и области 5 января не будет света: все адреса

Сегодня, 5 января, в Днепре и области будут выключать свет в многоэтажных и частных домах.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

ДНЕПР

С 08:00 до 17:00 не будет электроснабжения по адресам:

  • ул. Надежды Алексеенко: 106А.

ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ

С 08:00 до 15:00 прекратят электроснабжение по адресам:

  • ул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;
  • ул. И. Выговского: 5-10, 12, 13, 16-18, 20, 22-28 (четные), 32-50 (четные);
  • ул. Партизанская: 62, 64, 68-78 (четные), 82, 84, 86, 92, 94, 96, 98, 113, 117, 119;
  • пер. Марьяновский: 1-15 (нечетные);
  • ул. Партизанская: 62, 64, 68-78 (четные), 82, 84, 86, 92-98 (четные), 113, 117, 119.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: детали.

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