В Днепре и области 5 января не будет света: все адреса

Сегодня, 5 января, в Днепре и области будут выключать свет в многоэтажных и частных домах.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
С 08:00 до 17:00 не будет электроснабжения по адресам:
С 08:00 до 15:00 прекратят электроснабжение по адресам:
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: детали.
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