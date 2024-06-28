В Днепре и области 28 июня сохраняется V уровень опасности

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского РЦГМ.
Напомним, с 24 по 26 июня продолжалась высокая (IV) пожарная опасность, по состоянию на 28 июня уровень повысился до V.
Уровень пожарной опасности в регионах определяется с помощью мониторинга погодных условий, влияющих на риски возникновения пожара, например высокие температуры, сухость, сильный ветер и т.д. Такие факторы создают благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистеме при наличии даже небольших источников возгорания (таких как открытый огонь).
В таком случае рекомендуется быть внимательным и избегать создания возгорания на любых открытых территориях, особенно на территории сухостоя.
Следует отметить, в пресс-службе ГСЧС доложили о том, что за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 36 пожаров в экосистемах Днепропетровщины. Из них — 28 возгораний сухой растительности, 7 пожаров, возникших в результате возгорания мусора, а также 1 возгорание сельхозугодия.
Чрезвычайники предупреждают:
Помните, что лица, виновные в нарушении требований пожарной опасности в природных экосистемах, несут административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
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