В Днепре и области 28 июня сохраняется V уровень опасности

В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского РЦГМ.

Напомним, с 24 по 26 июня продолжалась высокая (IV) пожарная опасность, по состоянию на 28 июня уровень повысился до V.

Что это значит?

Уровень пожарной опасности в регионах определяется с помощью мониторинга погодных условий, влияющих на риски возникновения пожара, например высокие температуры, сухость, сильный ветер и т.д. Такие факторы создают благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистеме при наличии даже небольших источников возгорания (таких как открытый огонь).

В таком случае рекомендуется быть внимательным и избегать создания возгорания на любых открытых территориях, особенно на территории сухостоя.

Следует отметить, в пресс-службе ГСЧС доложили о том, что за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 36 пожаров в экосистемах Днепропетровщины. Из них — 28 возгораний сухой растительности, 7 пожаров, возникших в результате возгорания мусора, а также 1 возгорание сельхозугодия.

Чрезвычайники предупреждают:

Помните, что лица, виновные в нарушении требований пожарной опасности в природных экосистемах, несут административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: