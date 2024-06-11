В Днепре и области 12 июня будут выключать свет только вечером

НЭК Укрэнерго дал команду на стабилизационные отключения света завтра, 12 июня, с 15:00 до 23:00. Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети.
Если у вас в этот промежуток времени по графику запланировано отключение – готовьтесь. Следует зарядить павербанки и приготовить фонарики.
В ДТЭК также напомнили, что, если у вас нет электричества в белой зоне графиков, это может свидетельствовать о локальной аварии. Проверить причину отсутствия света можно в нашем чат-боте:
Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi),
Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot)
та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns).
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