В Днепре и области 12 июня будут выключать свет только вечером

В Днепре в эту среду снова будут действовать почасовые графики отключения света.

НЭК Укрэнерго дал команду на стабилизационные отключения света завтра, 12 июня, с 15:00 до 23:00. Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети.

Если у вас в этот промежуток времени по графику запланировано отключение – готовьтесь. Следует зарядить павербанки и приготовить фонарики.

В ДТЭК также напомнили, что, если у вас нет электричества в белой зоне графиков, это может свидетельствовать о локальной аварии. Проверить причину отсутствия света можно в нашем чат-боте:

Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi), Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot) та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns). Абонентам, обслуживаемым ЦЭК, также будут выключать свет с 15 до 23:00.

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