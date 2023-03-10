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В Днепре выпускников будут бесплатно готовить к НМТ-2023

Сегодня 16:20
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В Гумдепе Днепра рассказали, где можно бесплатно подготовиться к НМТ.

Новости Днепра про В Днепре выпускников будут бесплатно готовить к НМТ-2023

Так, по словам представителей ГумДепа, для школьников Днепра подготовили курсы подготовки к НМТ-2023.

Одни из лучших учителей города сделали записи всех нужных лекций и разработали более 1500 тестов, которые понадобятся для плодотворной подготовки к Национальному мультипредметному тесту, — отмечается на сайте.

Школьники могут записаться на курсы подготовки по математике, украинскому языку, истории Украины, биологии, химии, физике, и иностранному языку — английскому, французскому или немецкому. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Вам предложат заполнить форму, где попросят указать имя, фамилию, город, номер телефона и адрес электронной почты. В течение недели (в зависимости от нагрузки) организаторы обещают проверить эти данные и отправить логин и пароль для доступа к курсу на E-Mail.

Начало подготовки – 20 марта.

Напомним, ранее в МОН сообщили, что в этом году выпускники снова будут сдавать вместо ВНО – Национальный мультипредметный тест. Известно, что это испытание будет содержать два блока заданий по обязательным предметам: по украинскому языку и математике. Школьники могут выбрать один дополнительный предмет: историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию.

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