В Днепре вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку

Ему назначено наказание 8 лет 6 месяцев лишения свободы.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года мужчина заметил на улице незнакомую девушку и начал ее преследовать. Зайдя за ней в подъезд, осужденный надел балаклаву и, схватив девушку за шею, изнасиловал ее. Затем насильник ограбил 18-летнюю потерпевшую и скрылся.
При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал. Мужчина был неоднократно судим, в частности, за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности.
Информация об осужденном будет внесена в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола, – говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, ранее мы писали, что священнику УПЦ МП, которого задержали в Днепре за развращение родных дочерей, избрали меру пресечения.
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