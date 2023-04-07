В Днепре вынесли приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку

В Днепре вынесли приговор 43-летнему местному жителю за изнасилование и ограбление 18-летней девушки (ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Ему назначено наказание 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года мужчина заметил на улице незнакомую девушку и начал ее преследовать. Зайдя за ней в подъезд, осужденный надел балаклаву и, схватив девушку за шею, изнасиловал ее. Затем насильник ограбил 18-летнюю потерпевшую и скрылся.

При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал. Мужчина был неоднократно судим, в частности, за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности.

Информация об осужденном будет внесена в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола, – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали, что священнику УПЦ МП, которого задержали в Днепре за развращение родных дочерей, избрали меру пресечения.

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