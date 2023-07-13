В Днепре вторично выставили на продажу водную базу на Монастырском острове

В Днепре снова выставили на продажу водную базу на Монастырском острове.

Об этом говорится в объявлении на портале Prozorro.Продажи.

Сооружение выставили на аукцион. Стартовая цена около 19 миллионов гривен. Торги планируют провести по английской схеме, то есть ставки будут каждый раз повышаться. За эти средства будущий владелец может получить здания и постройки водной базы, футбольное поле, теннисный корт, причал и гаражи.

Кроме того, есть вода, канализация, телевидение и даже интернет. Договор аренды этого участка действует до января 2028 года.

Торги должны пройти 25 июля.

Заметим, что ранее на продажу уже выставлялась легендарная лодочная станция на Монастырском острове и сооружения на ее территории. Правда, впервые объявление появилось на известном сайте по продаже недвижимости. Как видим, желающих приобрести базу тогда не нашлось.

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